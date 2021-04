L'OL rêve d'économiser 6,5 millions d'euros en payant ses joueurs en actions boursières

En février dernier, Jean-Michel Aulas avait annoncé un manque à gagner frôlant les 111 millions d'euros. Pour tenter de sauver les meubles, le président de l'OL a proposé à ses joueurs de convertir entre 5% et 25% de leur salaire en actions boursières d'OL Groupe.

Selon des estimations publiées par la holding ce lundi, cette opération permettrait au club rhodanien d'économiser entre 0,7 et 6,5 millions d'euros cette saison. Mais le chiffre le plus haut n'est pas loin d'être une utopie puisque pour l'atteindre, il faudrait que joueurs et joueuses atteignent les objectifs sportifs fixés par leur contrat et acceptent de percevoir les primes associées en produit financier.

Un idéal d'autant plus difficile à atteindre que tous les sportifs n'ont pas encore accepté la proposition de base du fondateur de la Cegid.