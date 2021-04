Lyon : une exposition inédite dans la ville à "ciel ouvert "

À "ciel ouvert" est une exposition de 20 artistes contemporains qui se déroulera dans les rues de Lyon. C’est sur près de 125 panneaux d’affichage dans les 9 arrondissements de la ville, que les œuvres au format publicitaire seront dévoilées.

À partir du 21 avril, et "grâce au fonds d’urgence direct de la ville", 10 hommes et 10 femmes verront leur travail exposé dans les rues de Lyon.

L’adjointe au maire en charge de la culture, Nathalie-Perrin-Gilbert communique "nous voulons que l’art soit une réalité quotidienne et permanent pour toutes les Lyonnaises et les Lyonnais".

L’exposition à "ciel ouvert", résulte d’un partenariat entre la ville de Lyon, Studio Ganek, une association de production et de diffusion de l’art contemporain et JCDecaux.

Ces œuvres d’art inédites pourront être découvertes à partir du 21 avril et jusqu’au 4 mai.