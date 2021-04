OL : nouvelle rumeur pour le maillot de la saison 21-22 

Le site FootyHeadlines, spécialiste pour faire fuiter les maillots officiels des clubs avant l’heure officielle, est revenu avec de nouvelles informations ce jeudi matin. Après avoir dévoilé un premier aperçu de ce qui pourrait être les tuniques domicile de l’Olympique Lyonnais il y a quelques jours, le site a publié un nouveau visuel, largement validé par les supporters du club de Jean-Michel Aulas.

Désormais, selon FootyHeadlines, le maillot domicile des Gones pour la saison 21-22 verra le retour de la bande verticale, en rouge et bleu, sur un fond blanc. Un autre détail devrait plaire aux fans, les couleurs rouge et bleue que l’on retrouve sur le col en V du maillot. Au milieu du tee-shirt on retrouvera évidemment le nouveau sponsor du club : la compagnie aérienne Emirates. Enfin, les trois bandes de l’équipementier Adidas placées sur les épaules devraient être rouges.

Pour rappel, concernant le maillot extérieur, FootyHeadlines indiquait cette semaine que le rouge ferait son retour après une saison en noir, et un col à l’ancienne.