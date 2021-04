Les habitants des quartiers prioritaires de la Métropole de Lyon déménagent moins que les autres

Elle concerne les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui sont au nombre de 37 au sein de la Métropole de Lyon.

La conclusion est la suivante : les habitants de ces quartiers sont peu mobiles. Au cours de l’année 2015, ils sont 11,5% à avoir déménagé (soit 18 100 personnes) contre 12,4% pour les autres habitants de la Métropole de Lyon.

Lorsqu’ils bougent, ils sont 41% à quitter les quartiers prioritaires mais à rester au sein de la collectivité lyonnaise. Les autres restent dans les quartiers prioritaires de la Métropole (34% dans le même quartier où ils résidaient).

"La forte pression de la demande en logement social (six pour une attribution en 2016) associée à la tension globale du marché du logement, encore plus marquée à Lyon et à Villeurbanne, constituent certainement un frein aux mobilités", détaille l’INSEE.

A noter également une mobilité plus importante des habitants des 15 quartiers prioritaires de Lyon et de Villeurbanne vers les autres quartiers non prioritaires de la Métropole. A l’inverse, beaucoup de déménagements se font au sein du même quartier dans les 22 autres prioritaires de la collectivité, notamment à Saint-Priest Bel Air, Vaulx-en-Velin Grande Ile, Vénissieux Minguettes-Clochettes, Bron Parilly ou encore Rillieux-la-Pape Ville Nouvelle (jusqu’à 53% des déménagements).