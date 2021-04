Coup dur pour la municipalité de Tassin-la-Demi-Lune puisque le maire et trois de ses adjoints sont confinés depuis le 12 avril. Selon les informations du Progrès, le premier magistrat se sent bien. En attendant son retour et comme le veut le protocole, c'est à son directeur général des services d'assurer ses fonctions.

Pascal Charmot devra donc s'isoler en attendant les résultats de son prochain test en début de semaine.