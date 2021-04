L’affaire Mohamed Abdelhadi de Villefranche-sur-Saône dans l’émission Au bout de l’enquête ce samedi

Marie Drucker et le criminologue Alain Bauer reviendront, dans le nouveau magazine de la chaîne publique Au bout de l’enquête à 14h, sur la disparition du jeune homme à Villefranche-sur-Saône en 2001.

Sa famille se bat depuis pour faire éclater la vérité et obtenir la condamnation de ceux qui auraient tué Mohamed. Le dossier d'enquête ayant été égaré, la prescription avait été atteinte pour les trois individus, un père et ses deux fils, qui avaient reconnu en 2016 avoir tué et dissimulé le corps du Caladois.



Les Abdelhadi ont depuis saisi la Cour européenne des droits de l’Homme. "En saisissant la CEDH, notre famille espère que l'Etat français sera condamné pour ses manquements, et que cela l'obligera à remettre de l'ordre dans le fonctionnement de sa justice", avaient-ils indiqué l’an dernier.