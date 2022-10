Meurtre impuni de Mohamed à Villefranche : la France reconnait avoir égaré le dossier d'enquête, bientôt un procès ?

Plus de 20 ans après la disparition de Mohamed à Villefranche-sur-Saône, la Cour européenne des Droits de l'Homme a validé ce jeudi une faute de l'Etat français.

Depuis 2001, la famille de ce jeune de 27 ans espérait des réponses. Car la prescription avait été atteinte pour les trois individus, un père et ses deux fils, qui avaient reconnu en 2016 avoir tué et dissimulé le corps de la victime. Or, cette prescription n'avait pas été interrompue en raison de la perte du dossier d'enquête, reconnue ce jeudi par la France après des années de déni : "Le gouvernement reconnaît qu'en l'espèce, la perte du dossier de la procédure d'enquête préliminaire laquelle a entraîné une impossibilité de prouver un acte de nature à interrompre la prescription, a entraîné la violation de l'article 2 dans son volet procédural et de l'article 6 de la Convention".

Cet aveu a été cité par la CEDH, qui avait été saisie par la famille et qui a rendu sa décision ce jeudi. L'entourage de Mohamed Abdelhadi va ainsi pouvoir saisir la cour de révision et de réexamen de la cour de Cassation. La prescription pourrait alors être levée et les trois suspects pourraient être jugés. L'avocat de la famille, Me David Metaxas, espère une décision courant 2023. Il salue déjà celle de la CEDH, "une bonne nouvelle, une belle victoire", notamment de voir l'Etat français reconnaître sa responsabilité.

"On veut que la cour de Cassation puisse nous donner une chance d'avoir un procès", nous indique David Metaxas.