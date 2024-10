Lyon : un procès pour recel de cadavre, la famille réclame justice 23 ans après

Le tribunal judiciaire de Lyon ouvrira, ce 8 octobre, un nouveau chapitre de l’affaire Mohamed Abdelhadi, disparu à Villefranche-sur-Saône en 2001. Jérôme D., seul prévenu, sera jugé pour recel de cadavre devant la 6e chambre correctionnelle à partir de 14h. Ce procès survient après des années de rebondissements, marqués par une bourde judiciaire qui a privé la famille de la victime de la possibilité de voir les responsables du meurtre jugés pour leur crime.

Mohamed Abdelhadi, âgé de 27 ans à l’époque, a disparu le 9 décembre 2001. Sa famille, inquiète, dépose une plainte en 2008 pour disparition inquiétante.

En 2015, l’affaire connaît un tournant. Une femme assure au gendarme que son compagnon a tué Mohamed, avec l’aide de son père, dans un appartement à Limas. Le père avoue ainsi plus tard au policier qu’ils auraient ensuite caché le corps dans une cave à Caluire, avant de le déplacer des années plus tard avec son autre fils —Jérome D.— dans un bois près de Theizé.

Le corps de Mohamed Abdelhadi a en effet été retrouvé dans ce bois en juin 2016. Le père est alors placé en détention provisoire pour homicide volontaire. Malgré ces aveux, le père est remis en liberté en 2018 en raison de la prescription du dossier, la plainte de 2008 ayant mystérieusement disparu des archives judiciaires. Le père et le premier fils ont ainsi bénéficié d’un non-lieu en raison de la prescription. “Là on est confronté au crime parfait ! Un homme qui commet un crime et qui s’en sort,” réagit Me Metaxas, avocat de la famille de Mohamed Abdelhadi.

Cette perte de dossier a conduit la France à être condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme en 2022.

Alors que la famille de Mohamed Abdelhadi espérait un procès aux assises pour meurtre, le tribunal correctionnel ne pourra ainsi juger que Jérôme D. —le fils ayant aidé son père pour déplacer le corps dans les bois— pour recel de cadavre. En effet, cette infraction ne se prescrit qu’à partir de la découverte du corps. Le père ayant avoué le meurtre dans cette affaire, il n’est pas possible de retenir également le recel de cadavre pour ce dernier.

“On attend beaucoup de ce procès, parce qu’il faut que la famille puisse avoir des réponses aux questions qu’elle se pose depuis 23 ans”, explique Me Metaxas. Ce dernier a par ailleurs demandé que le père et le frère du prévenu —l’auteur du meurtre et le fils qui avait initialement caché le corps— soient entendus en qualité de témoins lors de l’audience...

Jérôme D. encourt une peine de 2 ans de prison et 30 000 € d’amendes.