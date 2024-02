Garde à vue à ciel ouvert place Bellecour : la France condamnée par la cour européenne des droits de l’Homme

Les faits s’étaient déroulés le 21 octobre 2010. Lors d’une manifestation contre la réforme des retraites, la place Bellecour avait été bouclée, enfermant environ 700 personnes pendant plusieurs heures, après plusieurs jours d’échauffourées à Lyon. Un collectif s’était créé, et avait porté ces faits devant la justice. En juin 2021, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi du collectif du 21 octobre, qui avait porté plainte pour entrave à la liberté et violation des droits fondamentaux pour dénoncer les mesures d'encerclement réalisées par les forces de l'ordre.

La juridiction estimait alors que ces mesures "étaient nécessaires au regard de circonstances exceptionnelles" : "Il n'y a pas eu d'atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir", précisait l'arrêt de la cour de Cassation. Le collectif du 21 octobre, qui avait été condamné à payer 2 500 euros à Jacques Gérault et Albert Doutre, respectivement ancien préfet du Rhône et ancien directeur départemental de la Sécurité publique, avait ensuite saisi la CEDH.

La décision a été rendue ce jeudi. La France a donc été condamnée pour avoir eu recours à cette nasse policière sans base légale puisque la pratique n’était pas encore entrée dans la loi. A noter que la technique de l’encerclement a officiellement été encadrée en France en décembre 2021 avec l’entrée en vigueur du schéma national du maintien de l’ordre.