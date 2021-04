OL : la révélation brestoise pour enfin verrouiller le poste d’arrière gauche à Lyon ?

Actuellement, Maxwell Cornet et Mattia de Sciglio se partagent le temps de jeu sans convaincre, tandis que le chouchou des supporters Melvin Bard n’a jamais prouvé sur le terrain qu’il avait les épaules pour devenir titulaire indiscutable.



Les collaborateurs de Juninho et Bruno Cheyrou se seraient donc lancés sur la piste de plusieurs joueurs pour occuper ce poste. Et selon le Daily Mail, l’OL aurait fait de Romain Perraud sa priorité. A 23 ans, le latéral réalise une saison plutôt remarquée à Brest où il a marqué 3 buts et réalisé 6 passes décisives en 30 matchs.



Des statistiques qui ont évidemment suscité la convoitise d’autres formations comme l’OM ou Leeds, avec qui Lyon devra batailler pour s’offrir les services du natif de Toulouse cet été.