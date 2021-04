Covid-19 à Lyon : levée de la limite des 10 kilomètres et allègement du couvre-feu dès le 3 mai ?

Alors qu’un énième conseil de défense sanitaire se tient ce mercredi matin à l’Elysée autour d’Emmanuel Macron, les premières pistes du gouvernement sur le déconfinement du pays ont commencé à fuiter.

Selon une source proche de l’exécutif citée par l’AFP, l’interdiction de se déplacer à plus de 10 kilomètres de son domicile prendrait fin à partir du 3 mai. Un allègement du couvre-feu serait également au programme tout comme la réouverture des terrasses, commerces non alimentaires et lieux de culture avec des jauges réduites entre le 10 et le 20 mai.

Le calendrier fixé par le président le 31 mars dernier serait donc tenu avec en premier lieu la réouverture des crèches, maternelles et primaires dès ce lundi.