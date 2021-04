Covid-19 : les écoles rouvriront le 26 avril à Lyon et partout en France, la limite des 10 km levée le 3 mai

Concernant la réouverture des écoles primaires, l'essentiel est "d'assurer la continuité du lien physique" entre les élèves et les enseignants : "Nous avons la conviction que les dégâts causés par la fermeture des écoles sont catastrophiques", selon le Premier ministre.

Cette réouverture se fera sous des "conditions strictes, pour un cadre sanitaire le plus protecteur possible". Un renforcement des capacités de tests sera proposé, avec un objectif de 600 000 tests salivaires réalisés d'ici mi-mai. Les auto-tests seront aussi déployés chez les enseignants et les lycéens, alors que les collèges et les lycées reprendront en présentiel le 3 mai prochain.

Cette date du 3 mai correspondra également à la levée de la limite des 10 km, a confirmé Jean Castex ce jeudi soir.

"Nous pourrons lever les contraintes de déplacement et envisager un nouveau train de réouverture vers la mi-mai, à commencer par les magasins non-essentiels", a indiqué le premier ministre. Ces réouvertures se feront "par étape" et pourraient se faire de manière territorialisée.

Reste à savoir si le Rhône fera partie des premiers départements déconfinés.