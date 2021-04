Plusieurs "légendes" de l'OL apportent leur soutien aux Lyonnais avant le choc face à Lille

L'OL attaque ce dimanche soir la dernière ligne droite du championnat avec un choc face à Lille au Groupama Stadium. Ce match pourrait permettre aux Gones de se relancer dans cette fin de saison palpitante.

A défaut de pouvoir compter sur le douzième homme ce dimanche soir en raison de la pandémie, les joueurs de l'OL sont soutenus par plusieurs joueurs passés, ou toujours au club.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux par le club, on peut voir la première Ballon d'Or Ada Hegerberg ou encore les retraitées Lotta Schelin et Camille Abily. Chez les hommes, Rafael, parti l'été dernier mais toujours très attaché à l'OL a tenu à adresser un message à ses anciens coéquipiers, comme Corentin Tolisso. Et pour les nostalgiques, on peut aussi voir Kim Kallstrom, Patrick Müller, ou encore Tiago.