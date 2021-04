OL : après la défaite contre Lille, Jean-Michel Aulas encense Maxence Caqueret

Maxence Caqueret (OL) : « On n'a pas le droit de se faire rattraper comme ça »⁦@OL⁩ Quelle maturité Maxence,après un match exceptionnel une grande lucidité et il faut continuer d’y croire car l’équipe a dominé sur la1ère mi tps(seulement)AsM et Losc! https://t.co/FtICBdkolm