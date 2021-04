Métropole de Lyon : Gérard Larcher vient au secours des élus sur les questions de sécurité

Gérard Larcher a fait le tour de plusieurs communes de la Métropole pour évoquer le thème de la sécurité avec les élus locaux. Il était reçu par la maire de Décines, Laurence Fautra, ce mercredi matin à l’hôtel de police municipale. Avec à ses côtés Laurent Wauquiez et François-Noël Buffet, il a pu échanger avec les forces de l’ordre sur l’extension de leurs compétences dans le cadre de la loi sécurité globale. "Nous avons pu parler des nouveaux pouvoirs qui leur seront conférés avec l’expérimentation, notamment au niveau des droits d’intervention, de l’équipement (drones et vidéosurveillance, ndlr) et de la mutualisation des ressources de plusieurs communes", a précisé l’homme d’Etat dans une conférence de presse donnée en début d’après-midi.

Si Gérard Larcher a choisi de se déplacer entre Rhône et Saône cette semaine, c’est surtout pour évoquer la sécurité personnelle des élus. Depuis le début de l’année, les cas "d’agression sur maire" se multiplient, à l’image de l’attaque contre Jérémy Bréaud (Bron, LR) il y a 2 mois ou des menaces de mort à répétition que subit Alexandre Vincendet (Rillieux, LR) depuis le début de son mandat. Les deux édiles avaient d’ailleurs signé une tribune chez nos confrères du Figaro intitulée "Menacer un maire, c’est menacer la République". "Le Sénat représente les territoires (…) ma préoccupation, c’est le retour de l’ordre", a précisé le représentant de l’institution parlementaire.

C’est donc dans son rôle de défenseur de la République que le président Larcher est venu collecter les doléances des élus pour apporter des réponses.

Il n’a pas hésité à parler de "reconquête républicaine" en utilisant les outils proposés par la loi sécurité globale. "Nous allons améliorer la réponse judiciaire à de telles agressions en s’appuyant sur un meilleur accompagnement des élus et sur des mesures juridiques concrètes comme l’interdiction légale de présence de l’agresseur dans la ville de l’agressé", a-t-il ajouté en prônant le retour d’une "République juste et ferme".

En multipliant ses déplacements à un an de l'élection présidentielle, Gérard Larcher essaye de rassembler sa famille politique autour des valeurs "gaullistes de la droite et du centre". Il a conclu la conférence de presse en assurant "qu’il y a un espace entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et qu’un candidat de droite peut occuper cet espace, mais pas deux". Autant dire que de Xavier Bertrand ou Laurent Wauquiez, qui a évoqué 2022 dans le Figaro récemment, il ne pourra en rester qu'un, voire aucun.

L.M.