Près de Lyon : couteaux, pioche, parpaing utilisés lors d’une bagarre entre des jeunes et une famille exaspérée

Mais comme souvent, personne n’ose rien dire. Sauf cette famille qui, le 7 juin 2016, passe à l’action, dans des proportions dangereuses et démesurées.

Ce jour-là, le père promène son chien dans le quartier de la commune rhodanienne lorsqu’il récolte à nouveau des insultes de la part des zonards. Son sang ne fait qu’un tour et il décide de remonter chez lui, de prendre des couteaux et de redescendre avec sa femme pour en découdre.

La suite du récit paraît sortir d’un film : un jeune en voiture fonce sur le père qui réplique en mettant des coups de couteau au véhicule. Un jet de parpaing atteint la mère qui s’effondre sous le poids du projectile estimé à 16 kilos. La fille du couple également présente met alors un coup de couteau à celui qui vient d’attaquer sa mère. Un geste pour lequel elle récoltera un jet de pioche !

Fort heureusement, personne n’est décédé ou grièvement blessé dans cette effusion de violences. L’ITT la plus importante fut de 15 jours pour l’individu ayant reçu le coup de couteau.

Tous les protagonistes étaient convoqués mardi devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour être jugés. Selon le Progrès, tous ont été condamnés après avoir reconnu qu’ils auraient du appeler la police plutôt que de se faire justice eux-mêmes. L’individu qui avait foncé en voiture sur le père a écopé de 2 ans de prison dont 1 avec sursis. Une peine qu’il devrait effectuer en liberté mais sous bracelet électronique. L’homme qui a jeté la pioche a été condamné à 18 mois de prison dont 9 avec sursis et celui qui a lancé le parpaing a obtenu la même peine, mais avec 6 mois de sursis.

Du côté de la famille, le père a pris 6 mois avec sursis et la fille 3 mois avec sursis.

Reste désormais à connaître la somme que percevront mère, fille et jeune blessé au couteau pour les préjudices subis. L’audience a été fixée à début septembre.