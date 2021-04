Sécheresses des sols : des restrictions pour Saint-Fons, Solaize, Feyzin, Corbas, Vénissieux et Mions

C’est l’une des conséquences du réchauffement climatique. Les nappes phréatiques du rhône, tout comme celles du monde entier, ne se rechargent pas suffisamment pendant l’hiver. C’est le cas pour la réserve naturelle située à l’est de Lyon, dans le couloir d’Heyrieux. "La nappe a été placée en état d’alerte par les autorités", annonce la Métropole.

C’est pourquoi plusieurs restrictions d’usage de l’eau ont été décidées ce jeudi pour les communes de Saint-Fons, Solaize, Feyzin, Corbas, Vénissieux et Mions. Ainsi, les entreprises locales doivent réduire leur consommation de 25%, les lavages de voitures et de la voirie sont interdits, tout comme le remplissage des piscines. Concernant l’arrosage des jardins, il n’est autorisé qu’entre 20h et 8h, une mesure qui ne s’applique pas aux potagers.

La Métropole de Lyon promet de mener des actions pour améliorer la situation. Elle s’engage à préserver les zones humides qui permettent de stocker l’eau dans les sols. On estime que 10% d’entre elles ont été détruites sur le territoire au cours des 10 dernières années. Avec un programme métropolitain intitulé "Ville perméable", le système de gestion des eaux pluviales va également être repensé, en favorisant leur infiltration dans les sols plutôt que leur évacuation en aval des villes. Cela signifie des choix de revêtements urbains perméables et la création de noues et de bassins de stockage.