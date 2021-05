"Je vous souhaite le meilleur" : le message d’adieu de Jean-Luc Vasseur aux joueuses de l’OL

Même si après l’élimination en Ligue des Champions face au PSG il était difficilement envisageable de voir Jean-Luc Vasseur rester en poste la saison prochaine, son éviction à quelques journées de la fin a été une surprise.

Remplacé par Sonia Bompastor, le coach a tout de même adressé un dernier message au club et à ses joueuses sur les réseaux sociaux : "Une page se tourne. Merci pour cette collaboration enrichissante avec deux grands hommes du Football, le Président Jean-Michel Aulas et Gérard Houiller dont la disparition nous a tous affectés. Merci à Vincent Ponsot, Olivier Blanc, le staff technique et médical ainsi que tous les salariés de l’OL. Merci et bravo aux joueuses pour leur professionnalisme avec qui j’ai passé de très bons moments, malgré une année inédite dans un contexte compliqué lié au Covid et aux blessures", peut-on lire sur la page Instagram du successeur de Reynald Pedros.

"Bonne continuation à toutes nos Fenottes en leur souhaitant de remporter le 15ème titre d’affilée du Championnat de France. Ma motivation et ma détermination étaient là et seront toujours présentes pour ce métier". Allez l’OL ! Je vous souhaite le meilleur", conclut Jean-Luc Vasseur.