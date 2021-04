Sonia Bompastor nommée à la tête de l'OL féminin : "un retour à l'ADN de l'OL"

L'ancienne joueuse et directrice de l'Académie féminine s'est dite "ravie de se lancer dans un nouveau challenge excitant" : "L'OL est mon club de cœur. J'ai remporté de nombreux titres ici. C'est un club ambitieux. Il m'a permis d'avoir un palmarès de haut-niveau", a expliqué Sonia Bompastor, aux côtés de Jean-Michel Aulas.

Le président de l'OL est d'ailleurs revenu sur ce choix : "On voulait un retour à l'ADN de l'OL. J'avais comme idée que les postes les plus importants dans l'équipe féminine doivent être assurés par des femmes. Cela a amené à accélérer cette prise de fonction", a-t-il notamment expliqué.

Son rôle sera d'assurer un quinzième titre de championnes de France aux Lyonnaises, actuellement deuxièmes, à un point du PSG. "C'est le bon moment pour relancer une dynamique et aller chercher ce titre de champion de France en fin de saison. C'est l'objectif".

Surtout, il faudra redonner des couleurs à un groupe aux prestations plus poussives depuis maintenant plusieurs mois. "Je veux retrouver l'identité du jeu à la Lyonnaise dans l'équipe. En 8 ans à l'Academy, on a mis en place un vrai projet. On l'applique de l'école de foot au centre de formation. Un des piliers est l'ADN, la philosophie de jeu. L'idée est d'avoir un jeu de possession", a détaillé Sonia Bompastor.

La nouvelle coach a désormais trois rencontres pour préparer son groupe à la "finale" du championnat, le 29 mai prochain, face au PSG.

F.L., avec L.M.