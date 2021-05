OL : plusieurs cadres devraient manquer le match contre Lorient

Le succès ce dimanche soir contre Monaco a redonné espoir aux Gones dans la course au podium et à une qualification en Ligue des Champions. Les Gones n’ont désormais plus le droit à l’erreur sur les trois derniers matchs et attendent un faux pas de Monaco pour accrocher la troisième place.

Mais ce match contre les joueurs de la Principauté a aussi été marqué par des mauvaises nouvelles pour le staff lyonnais. Exclus ce dimanche soir, Maxence Caqueret, Marcelo et Mattia De Sciglio devraient logiquement être suspendus pour la rencontre face à Lorient samedi prochain au Groupama Stadium.

A cela s’ajoute la suspension de Memphis pour une accumulation de cartons jaunes et les blessures de Djamel Benlamri, Jason Denayer ainsi qu’Islam Slimani, qui devront être confirmées.

Le technicien rhodanien devra donc composer avec d’autres joueurs. L’occasion de redonner une chance à Sinaly Diomandé en défense centrale, performant à chaque fois que l’on a fait appel à lui cette saison. En attaque, Rayan Cherki, héros du match ce dimanche soir, pourrait aussi être aligné pour remplacer le capitaine lyonnais. A lui désormais de reproduire la même performance.