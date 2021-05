Nuits de Fourvière 2021 : il faudra un pass sanitaire pour assister aux concerts

Cette année, le festival dit prendre des "engagements forts". Les équipes s’engagent à rembourser les billets "dans les plus brefs délais", en cas "d’annulation d’un spectacle pour cas de Covid-19 avéré dans une équipe artistique ou de fermeture des frontières contraignant le déplacement des artistes étrangers".

En cas de "cas contact" ou cas positif au Covid-19, il sera possible d'être remboursé sur présentation d’un justificatif "permettant d’établir formellement votre situation".

De plus, l’établissement s’engage sur un "protocole sanitaire strict, approprié à l’activité et évolutif". La "désinfection régulière des lieux d’accueil et des points de contact" sera effectuée, ainsi qu’une mise à disposition de gel hydroalcoolique, et des conditions concernant le port du masque. Pour répondre aux mesures de distanciation physique, les placements seront effectués par l’équipe d’accueil des Nuits.

Suite aux annonces présidentielles du 29 avril, les accès aux spectacles présentés aux théâtres romains seront conditionnés, à partir du 9 juin, à la présentation d’un pass sanitaire obligatoire (test PCR négatif datant de moins de 48h, certificat de vaccination ou certificat d’immunité). Ce dernier sera exigé à l'entrée du festival, en version papier ou numérique via l'application TousAntiCovid. A noter que pour l'instant, la jauge maximale est limitée à 2 000 personnes.

Enfin, avant chaque représentation, des "informations pratiques" seront indiquées : heure conseillée d’arrivée, conditions de port du masque, ou gestion des entractes. L’équipe des Nuits de Fourvière précise également que "la programmation reste soumise à l’évolution de la situation sanitaire".