L’OL féminin met fin au contrat de Jessica Silva, en manque de temps de jeu

Après s’être séparé de l’entraîneur Jean-Luc Vasseur, remplacé par Sonia Bompastor, le club a annoncé ce mardi avoir libéré la joueuse Jessica Silva.

L’attaquante portugaise, dont le contrat se terminait pourtant dans un mois et demi à la fin juin, a demandé à partir plus tôt pour "retrouver un temps de jeu plus conséquent".

Il est vrai que malgré la blessure et la saison blanche d’Ada Hegerberg, Jessica Silva, 26 ans, n’a pas franchement marqué les esprits à Lyon cette année sur le front de l’attaque, ne disputant qu’une dizaine de rencontres toutes compétitions confondues.

"L’Olympique Lyonnais remercie Jessica et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière", indique le club dans un communiqué.