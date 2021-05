OL : sanctions minimes pour Marcelo et De Sciglio, expulsés lors de la bagarre à Monaco

Car ce mercredi soir, la commission de discipline de la Ligue de football s’est penché sur les cartons rouges distribués dimanche lors de Monaco-OL. Et a décidé de n’octroyer qu’un seul match de suspension aux lyonnais Marcelo et Mattia De Sciglio. Tandis que les monégasques Willem Geubbels et Pietro Pellegri ont écopé de 3 et 2 matchs de suspension. Preuve que ce sont bien eux qui ont démarré les hostilités après la victoire lyonnaise.

L’OL n’a pas réussi à échapper à la sanction et Rudi Garcia devra tout de même bricoler ce week-end face à Lorient, puisqu’il sera privé de Marcelo et Mattia De Sciglio, mais aussi de Maxence Caqueret et Memphis Depay, suspendus et Jason Denayer, blessé.