Près de Lyon : ils s’embrouillent au travail, se donnent rendez-vous sur un parking et finissent au tribunal

Ce jour d’automne, une altercation était survenue sur le lieu de travail entre les deux hommes. L’un est beaucoup plus costaud que l’autre. Cela ne les empêche pas de se donner rendez-vous dès le soir-même sur un parking caladois pour en découdre, à l’abri des regards.

Conscient qu’il allait se faire massacrer, le plus frêle a rusé. Il s’est armé d’un bâton et n’a pas laissé son adversaire palabrer. Dès son arrivée en voiture, il a ouvert sa portière et l’a roué de coups. Le collègue baraqué s’en sortant donc avec 5 jours d’ITT. Et c’est l’auteur des coups qui était jugé la semaine dernière, malgré le retrait de la plainte de sa victime.

Selon le Progrès, 8 mois de prison avec sursis avaient été requis, mais le jeune homme de 22 ans a écopé de 4 mois avec sursis et d’une amende de 600 euros.