Lyon : des enfants trouvent une carabine dans les espaces verts de leur école

Des élèves qui jouaient dans les espaces verts de l'établissement ont découvert une carabine cachée sous des planches et des végétaux. Fort heureusement, l'arme était visiblement là depuis longtemps et n'était plus du tout en état de fonctionner. Par ailleurs, elle ne contenait aucune munition.

Selon le Progrès, des travaux pour sécuriser une clôture de l'école seront réalisés la semaine prochaine.