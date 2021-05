L'enquête sur la mort d'Imane près de Lyon ne sera pas prolongée, la demande de ses proches a été rejetée

Les proches d'Imane n'ont pas été entendus alors qu'ils réclamaient la poursuite des investigations sur la mort de la jeune femme de 21 ans le 4 juillet 2020. Ce jour-là, une voiture roulant à vive allure faisait une embardée dans le virage de la Femme morte sur le boulevard périphérique Laurent-Bonnevay vers 4h du matin. Imane, passagère avant du véhicule, était éjectée lors du choc avec la glissière de sécurité et était la seule victime de l'accident.

De nombreuses zones d'ombre persistent selon la famille d'Imane, qui craint que le futur procès du conducteur du véhicule, et son issue, soient tronqués. L'individu, mis en examen pour homicide involontaire aggravé et blessures involontaires aggravées, a indiqué aux enquêteurs qu'Imane, sous l'effet du gaz hilarant qu'elle avait consommé, avait saisi le volant, provoquant l'embardée. Une version démentie par les passagers arrière, qui ont indiqué que le conducteur, sous l'emprise du gaz, du cannabis et de l'alcool, aurait été victime d'une paralysie du bras, et qu'Imane avait tenté de redresser la trajectoire du véhicule.

Après ce premier revers judiciaire, la famille d'Imane entend inscrire un pourvoi en cassation selon le Progrès.