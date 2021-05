Près de Lyon : elle meurt dans un accident sur le périphérique, sa famille refuse que l’enquête soit clôturée

Une voiture roulant à vive allure faisait une embardée dans le virage de la Femme morte vers 4h du matin. Bilan du drame : le décès d’Imane, 21 ans, passagère avant du véhicule, éjectée lors du choc avec la glissière de sécurité.

Ce jeudi, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon se penchait sur la demande de la famille de la victime. Cette dernière refuse que l’enquête arrive déjà à son terme, estimant que plusieurs zones d’ombre n’ont pas été éclaircies et que la thèse principale en passe d’être retenue ne lui convient pas.

En effet, il apparaît que Imane et ses amis avaient consommé du gaz hilarant cette nuit-là. Les enquêteurs ont recueilli le témoignage du conducteur du véhicule qui estime que l’accident a été provoqué par Imane, qui avait saisi le volant. Mais les proches de la jeune esthéticienne clament que c’était pour tenter de rester sur la route, car le chauffeur, sous l’effet du gaz hilarant, aurait été incapable de bouger les bras. C’est en tout cas ce que racontent les deux passagers arrière.

L’individu est aujourd’hui mis en examen pour homicide involontaire aggravé et blessures involontaires aggravées. Au moment des faits, il conduisait sans permis de conduire et était aussi sous l’emprise de l’alcool et du cannabis.

La décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon tombera le 11 mai.