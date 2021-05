Nîmes-OL : "Quand on a un objectif, ça donne un surplus d'énergie"

L'Olympique Lyonnais, qui peut encore rêver d'accrocher le podium, se déplace à Nîmes. Pour les joueurs de Rudi Garcia, c'est victoire obligatoire pour espérer profiter d'un éventuel faux-pas de Monaco ou du PSG. Sauf que les Nîmois, 19e et avant-derniers, ont également besoin de trois points pour envisager de rester en Ligue 1 la saison prochaine.

"Nîmes a mérité sa victoire à Metz le weekend dernier. Quand on a un objectif, ça donne un surplus d'énergie. Les Nîmois l'auront dimanche, mais nous aussi. On doit rattraper ceux qui sont devant nous au classement", a déclaré Rudi Garcia en conférence de presse vendredi. L'entraîneur lyonnais a été interrogé sur le cas de Memphis Depay, de retour de suspension mais qui aurait déjà trouvé un accord avec le FC Barcelone pour signer en Catalogne cet été. "Memphis est très bien, a-t-il réagi. On l'a vu à Monaco. Il est souriant, déterminé. Son retour va faire du bien. Il ne pense qu'à amener l'OL en Ligue des Champions".

Lucas Paqueta a lui ciblé le mal de l'équipe : "Avec plus de concentration, on sera plus fort. C'est ce qui nous a manqué contre Lille, alors qu'on a fait un bon match", a jugé le milieu brésilien.

Il pourra compter sur le retour en défense de son compatriote Marcelo, ainsi que sur celui de Maxence Caqueret au milieu de terrain. Tino Kadewere, Djamel Benlamri et Mattia De Sciglio seront eux absents dans le Gard.

Coup d'envoi de Nîmes-OL, et de toutes les autres rencontres de Ligue 1, à 21h.