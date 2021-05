Fin du week-end de l'Ascension : Bison Futé voit rouge ce dimanche dans la région !

Après ce week-end de l'Ascension, la circulation s'annonce compliquée sur les routes ce dimanche. Bison Futé voit rouge dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes et partout en France.

Il donc est vivement conseillé de prendre la route le plus tôt possible ! La circulation s'annonce notamment très compliquée à partir de 10 heures sur l'autoroute A7, sur l'axe Orange-Lyon. En revanche, le trafic devrait être légèrement plus fluide sur l'A43 entre Chambéry et Lyon, ou encore sur l'A48 entre Grenoble et Lyon, mais la circulation sera tout de même dense.