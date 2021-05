Déconfinement : les expositions à découvrir ou à revoir à Lyon dès ce mercredi

Ils vont (enfin) retrouver du public. Les musées sont de nouveau accessibles ce mercredi dans le cadre des réouvertures intervenant pour la deuxième étape du déconfinement. L’occasion de découvrir ou de revoir plusieurs expositions aux quatre coins de Lyon.

Le street-art à l’honneur du Zoo Art Show !

Elle n’avait ouvert aux visiteurs que quelques semaines à l’automne. L’exposition XXL de Zoo Art Show est de retour dans le 6e arrondissement. Ce sont 140 artistes qui ont transformé un bâtiment signé Tony Garnier et situé 4 rue Boileau. Un véritable temple de l’art urbain avec au bout 4500 m2 à parcourir sur trois étages.

Le Petit Prince atterrit de nouveau !

L’exposition évènement "Antoine de Saint-Exupéry, un Petit Prince parmi les Hommes" retrace l’histoire et le parcours de celui qui a donné son nom au principal aéroport de Lyon. La vie du célèbre aviateur et de son Petit Prince est à découvrir à la Sucrière dans le 2e arrondissement à travers un parcours immersif.

Portrait d’artistes et vues de Lyon !

Le photographe Robert Doisneau est à l’honneur de cette exposition prolongée au Musée Jean Couty dans le 9e arrondissement. On voyage dans le Lyon des années 1950 avec plusieurs dizaines de tirages originaux du photographe et de nombreux portraits d’artistes.

Une salade, César ? au musée Lugdunum !

Que mangeaient les Romains, que buvaient-ils, où faisaient-ils leurs provisions ? Cette nouvelle exposition, prévue fin novembre, ouvre enfin ce mercredi au musée Lugdunum. Elle retrace les habitudes alimentaires des Romains au milieu d'objets historiques retrouvés lors de fouilles archéologiques. Rien à voir avec le mythique plat de la salade césar, mais plus un clin d'œil à Jules César, même s'il n'a jamais mangé ce plat.

"L’oiseau rare" et "la Terre en héritage" au musée des Confluences !

Elles ont été inaugurées virtuellement en mars dernier. Deux nouvelles expositions sont désormais accessibles aux visiteurs au musée des Confluences. La première, "l’oiseau rare", est un tour du monde aviaire avec des espèces de volatiles allant du plus petit colibri aux plus majestueux des aras. "La Terre en héritage" se consacre à l’étude de l’impact des humains sur la planète, du Néolithique à notre époque moderne. Scénographie immersive, objets rares et anciens, œuvres d’art contemporaines… tout est fait pour éveiller la curiosité des visiteurs.