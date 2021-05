Près de Lyon : ils mettent la main sur un chargement de près d’un million d’euros de cigarettes

Les dirigeants de cette entreprise de livraison devront se poser les bonnes questions car le préjudice subi est très important. Selon Actu17, un camion transportant des cartons de cigarettes a été braqué jeudi matin à l’aube sur la commune de Chassieu dans l'est lyonnais. Deux individus armés et cagoulés ont bloqué le véhicule avec une fourgonnette avant de ligoter les livreurs et de faire main basse sur les cartons.

Et c’est un butin estimé à 800 000 euros qui s’est donc volatilisé dans l’agglomération lyonnaise. Une enquête a été ouverte afin de retrouver les braqueurs.