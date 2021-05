Régionales : Laurent Wauquiez toujours large vainqueur selon un dernier sondage

Un sondage Ifop-Fiducial paru ce mardi chez nos confrères de Sud Radio crédite Laurent Wauquiez (LR) de 36 % de voix au premier tour, largement devant son premier challenger Andréa Kotarac (RN) qui stationne à 20%. Les quatre partis de gauche, représentés par Fabienne Grébert (EELV), Najat Vallaud-Belkacem (PS), Cécile Cukierman (PCF/LFI) et Chantal Gomez (LO), comptent respectivement 12%, 11%, 6% et 1%.

Plus intéressante, cette étude prévoit la tenue d'une quadrangulaire au second tour avec la présence de Bruno Bonnell (LREM), qui aurait réuni 14% des suffrages au tour précédent. Mais là encore, c'est Laurent Wauquiez qui tirerait son épingle du jeu avec un score de 38%. Une hypothétique (mais fort probable) union des gauches atteindrait ainsi les 26%, tandis qu'Andréa Kotarac frôlerait les 21%. Bruno Bonnell serait bon dernier, avec 15% d'intention de vote.

A noter que les listes de l'Union des démocrates musulmans français et de l'Union essentielle n'ont pas été prises en compte dans le sondage.