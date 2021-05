Violent accident à Lyon : les blessés ne sont plus entre la vie et la mort, le scooter n’était pas assuré

Pour rappel, un scooter avait heurté de plein fouet une voiture peu après 20h. Deux hommes âgés de 24 et 29 ans, présents sur le deux-roues lors du drame, et une piétonne âgée de 34 ans victime collatérale, avaient été grièvement blessés. Entre la vie et la mort lors de leur prise en charge par les secours, leurs états se sont depuis améliorés selon une source proche du dossier.

D’autre part, les circonstances de l’accident commencent à être connues. D’après les premiers éléments, la voiture impliquée dans le choc aurait voulu tourner à gauche, en direction de la place des Jacobins, sans mettre de clignotant. Le scooter, un puissant T-Max, a alors percuté le véhicule, projetant les deux individus sous des voitures garées le long du quai. Le deux-roues avait ensuite glissé sur plusieurs dizaines de mètres avant de percuter la piétonne, habitante du 2e arrondissement, juste avant la rue d’Amboise.

Sain et sauf mais choqué, le conducteur de la voiture a été placé en garde à vue et est interrogé pour des faits de blessures involontaires. Les deux hommes sur le scooter sont, eux, connus des services de police. L’enquête a déjà établi que leur deux-roues n’était pas assuré.

Les investigations se poursuivent.

J.D.