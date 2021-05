"Un an avant la fin du pire quinquennat de la Ve République", les Gilets Jaunes de la région se donnent rendez-vous à Lyon

"Un an avant la fin du pire quinquennat de la Ve République", les Gilets Jaunes de la région se donnent rendez-vous ce samedi place Bellecour pour manifester "pour une société plus juste, moins autoritaire, pour défendre nos services publics, pour une écologie solidaire et populaire, pour l'abolition des privilèges et pour la démission du président et de son gouvernement", indique l'Assemblée Générale des Gilets Jaunes Lyon et Environs dans un communiqué.

Les manifestants doivent se retrouver à partir de 14h au pied du cheval de Louis XIV, avant de prendre la direction de la place Jean Macé.