Un rassemblement ce dimanche à l'occasion de la "journée de lutte pour porter les voix des prisonniers"

Après les nombreuses manifestations ce samedi à Lyon, ce week-end se poursuit avec un nouveau rassemblement ce dimanche avec une "journée de mobilisation nationale pour que les voix des détenus soient entendues".

A Lyon, à l'appel du collectif Idir Espoir et Solidarité, les manifestants se retrouveront place Bellecour à 14 heures. "Des témoignages de prisonniers et de famille de victimes seront entendus. Il y aura une sensibilisation aux conditions des détenus et des discussions autour de ces questions qui font souffrir tant de familles. Cette mobilisation doit rassembler toutes ceux qui luttent afin qu’une vraie justice soit faite pour les victimes de violences carcérales", conclut un communiqué.