Pollens de graminées : le Rhône en alerte rouge !

Le Réseau national de surveillance aérobiologique a publié sa carte de vigilance des pollens. On apprend qu'avec le retour du beau temps, la dispersion va accélérer la propagation des pollens de graminées dans le Rhône. En effet, le département ainsi que trois autres dans le pays, sont en alerte maximale concernant le risque allergique aux pollens de graminées.

Le RNSA recommande par conséquent aux personnes sensibles et allergiques de bien suivre leurs traitements et consulter leurs médecins traitants. Il est aussi conseillé de prendre quelques précautions comme éviter la tonte des pelouses ou encore bien se laver le corps et les cheveux avant de dormir.