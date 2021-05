Vénissieux : un nouveau point de deal démantelé

Après plusieurs observations rue Jules Vallès à Vénissieux, un équipage de la police nationale a procédé au démantèlement d'un point de deal. Ils ont interpellé trois individus âgés de 19 à 25 ans alors qu'ils étaient en train de vendre de la drogue et avaient 550 euros sur eux. Ils ont également mis la main sur 95g de cannabis cachés un peu plus loin dans l'herbe. Des perquisitions ont amené à la découverte de près de 800 euros supplémentaires.

Les trois suspects ont été placés en garde à vue et ont reconnu les faits.

Ils ont été libres et devront se présenter au tribunal ce lundi.