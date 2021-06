Téléphérique à l’Ouest de Lyon : trois itinéraires présentés par le SYTRAL, l’opposition pas convaincue

Le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard tenait une conférence de presse ce mercredi au sommet de la tour Part-Dieu. Une prise de hauteur pour évoquer l’avenir du projet de transport aérien devant relier le centre-ville à l’Ouest lyonnais. "Il s’agit là du premier point du Sytral sur la télécabine (…) nous faisons cette conférence car le projet attise beaucoup de curiosité", a commencé l’élu écologiste.

Et pour répondre à ces attentes, il a dévoilé trois potentiels itinéraires grossis que pourrait emprunter le mode de transport. Tous prendraient le départ de la gare de Francheville. Le premier, qualifié de "fuseau référant", survolerait Sainte-Foy-lès-Lyon avant de redescendre jusqu’à Gerland, en passant par La Mulatière. Même terminus pour le deuxième, mais le tracé le ferait passer plus au sud de Sainte-Foy, frôlant ainsi les frontières d’Oullins. Mais c’est bien le troisième qui amène l’inédit : le fuseau passerait par le nord de la commune, chevaucherait le 5e arrondissement puis la Presqu'Île, avant de finir sa course soit à Perrache, soit avenue Jean-Jaurès.

Pour chacun des tracés, ce sont six à huit stations qui sont envisagées. Côté technique, les études de faisabilité ont été lancées il y a quelques semaines. Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole en charge des déplacements, a assuré que "le transport par câble permettrait de relier Francheville à Lyon entre 20 et 30 minutes". Pour rappel, le trajet en voiture aux heures de pointe est estimé à 50 minutes. "Il y a de nombreux avantages : la vitesse, la capacité équivalente à celle d’un tramway (en matière de passagers par heure, ndlr), le non-rejet de CO2 et la facilité à franchir des obstacles", a appuyé Bruno Bernard.

Une concertation à l’automne

Même si ce projet figurait dans leur programme électoral, les écologistes comptent bien lancer une grande concertation à l’automne, sous l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP). "Comme pour celle des trams T9/T10, cette concertation prendra en compte les acteurs de tous les secteurs impactés", a déclaré Jean-Charles Kohlhaas, en précisant que cette dernière pourra évoluer en fonction de l’avancée des études. Tracés, emplacements des pylônes, pertinence, alternatives, nuisances,… tout sera mis sur la table. Mais l’exécutif ne l’a pas caché, l’intérêt collectif primera sur les individualités.

Un projet largement contesté

Avant de grimper en haut du Crayon, Bruno Bernard et son vice-président ont dû passer devant le collectif d’opposition au projet "Touche pas à mon ciel", constitué d’habitants de plusieurs communes de l’Ouest lyonnais. Leur principal argument repose sur la pollution que la télécabine engendrerait, qu'elle soit visuelle ou sonore. A ces doutes, Bruno Bernard a répondu à la presse qu’il souhaitait "apporter des solutions" et qu’il a été "élu pour faire". Néanmoins, "Touche pas à mon ciel" peut compter sur le soutien de plusieurs élus, et notamment celui de Véronique Sarselli, maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, venue prêter main-forte aux manifestants.. "Il y a une mobilisation considérable (…) même des associations pour l’environnement sont contre", a affirmé l’édile à LyonMag.



Elle et d’autres maires de l’Ouest craignent notamment que la réalisation de ce transport câblé ne se fasse au détriment d’un métro E. "Il n’y a pas de lien entre les deux projets", a pourtant assuré l’exécutif métropolitain. La pertinence de choix de ce transport souterrain passera lui aussi par la concertation, mais d’une "manière inédite" nous a-t-on promis.

A la fin de la réunion médiatique, Bruno Bernard s’est arrêté pour discuter avec les protestataires. Les échanges se sont faits dans le calme, mais l’élu n’a pas vraiment réussi à convaincre. "Touche pas à mon ciel" maintiendra donc son"opération-vérité", une mobilisation qui se tiendra place Bellecour le 19 juin prochain.

Si on en croit le plan pluriannuel des investissements de la Métropole de Lyon, la télécabine coûtera 160 millions d’euros. Mais là aussi, les budgets peuvent varier en fonction de la technologie employée. Quoi qu’il en soit, ce mode de transport sera certainement l’un des sujets les plus chauds du mandat des Verts à Lyon.

L.M.