Viols et agressions sexuelles : l'ancien bénévole de la Croix-Rouge en détention provisoire à Lyon

Cet ancien bénévole de la Croix-Rouge, transféré à Lyon cette semaine, avait d’abord été placé en garde à vue lundi en Dordogne. Il est désormais en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet de Lyon.

Le quinquagénaire avait expliqué avoir profité de sa fonction de bénévole à la Croix-Rouge pour entrer en contact avec ses victimes. Il les invitait alors à son domicile, où il leur faisait consommer des produits stupéfiants et de l’alcool avant de les agresser sexuellement ou de les violer.

Selon le Parquet de Lyon, le suspect a agressé au moins deux victimes mineures dans le département du Rhône entre 1993 et 1999. A la suite du dépôt de plainte de ces deux victimes en 2019, les investigations diligentées par la sûreté départementale du Rhône avaient permis l’identification et la localisation du mis en cause sur la commune de Périgueux, commune qu’il avait regagné après son départ de Lyon en 2016.

Les enquêteurs recherchent d'autres victimes.