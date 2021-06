OL : un Néerlandais de 2e division anglaise pour remplacer Memphis Depay à Lyon ?

C’est peut-être ce que pensent les dirigeants de l’Olympique Lyonnais qui aurait sondé, selon le Daily Mail, le club de Bournemouth concernant Arnaut Danjuma Groeneveld. Agé de 24 ans, le natif de Lagos au Nigéria compte déjà deux sélections avec les Oranjes et vient de réaliser sa saison la plus accomplie en Championship, la 2e division anglaise, avec 15 buts et 7 passes décisives.

Bournemouth ayant échoué à obtenir la montée en Premier League, certains joueurs voudront mettre les voiles. Et il semble qu’Arnaut Danjuma soit l’un des premiers à faire ses valises.

Le problème pour l’OL, qui en ferait le remplaçant naturel de son compatriote Memphis Depay, c’est que l’ailier coûterait 20 millions d’euros. Mais aussi que d’autres formations comme Leicester seraient sur les rangs, avec une certaine longueur d’avance.

La quête du remplaçant de Memphis, dont la signature à Barcelone n'a pas encore été confirmée, ne fait que commencer.