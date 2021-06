Lyon : don du sang pendant 2 jours au Grand Hôtel Dieu

L’Etablissement français du sang (EFS), la Ville et la Métropole de Lyon organisent une "collecte exceptionnelle" du sang, à la Cité Internationale de la Gastronomie situé dans le Grand Hôtel-Dieu. La Cité deviendra un lieu de collecte les 14 et 15 juin.

La mobilisation des deux institutions a pour objectif d’inciter les Lyonnais "à faire preuve de solidarité".

EFS précise qu’une chute de la fréquentation de -10% des collectes a été observée sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes. L’organisation indique également que la réserve de sang des groupes O et B est trop basse.

Pour rappel, "les femmes peuvent donner leur sang jusqu’à 4 fois par an et les hommes 6 fois. La moyenne annuelle des dons est de 1,5 fois par an. Il est donc possible de mieux faire".

De plus, pendant 1 mois, du 9 juin au 9 juillet, l’EFS organise l’opération "#PrenezLeRelais, 1 mois pour Tous donner !". Un mois ou tous les citoyens sont invités "à se faire les ambassadeurs du don" pour encourager leur entourage à donner leur sang. Plusieurs collectes sont organisées à Lyon jusqu’à début juillet :

Le 25 juin à la Salle de la Ficelle situé 65 boulevard des Canuts – Lyon 4e. Le 28 juin à l’Auditorium de Lyon, entrée place Charles de Gaulle – Lyon 3e.

Prendre rendez-vous sur le site.