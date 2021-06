OL : la Juventus plus généreuse que le Barça pour Memphis ?

En fin de contrat le 30 juin prochain entre Rhône et Saône, Memphis Depay semblait prendre la direction de Barcelone. L'officialisation aurait pu même intervenir en cette fin de semaine.

Mais selon un média espagnol, Mundo Deportivo, un autre club a décidé de se positionner sur l'ex capitaine lyonnais : la Juventus Turin.

En effet, la direction italienne proposerait trois millions d'euros de plus par saison à l'ancien joueur de Manchester United. Une somme qui pourrait alors faire le changer d'avis, même si le club catalan est prêt à lui offrir un an de contrat en plus.

Un choix de riche, entre deux clubs qui sortent tout de même d'une saison difficile. Le Barça n'a pas décroché le titre, la Juventus a accroché la Ligue des Champions lors de la dernière journée, mais a abandonné son trône de champion.

Les deux clubs devront se renouveler la saison prochaine et Memphis pourrait bien incarner ce renouveau.