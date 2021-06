Un partenariat entre l’OL et le SC Toulon, l’ancien club de Peter Bosz

L’OL a officialisé ce vendredi un partenariat de deux ans avec le club du SC Toulon, qui évolue en National 2.

L’ancien club du coach Peter Bosz rejoint donc la longue liste des clubs partenaires de l’Olympique Lyonnais.

"Vincent Ponsot s’est déplacé aujourd’hui à Toulon pour officialiser ce nouveau partenariat aux côtés de Jean Tigana, directeur Sportif du SC Toulon et ancien joueur et entraîneur de l’OL, Christian Damiano, responsable sportif et ancien adjoint de Gerard Houllier à Liverpool et Claude Joye, le président du Sporting Club de Toulon", peut-on lire dans un communiqué du club.