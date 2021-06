Lyon va vibrer pour la fête de la musique ce lundi soir !

Ce lundi soir, la France va renouveler avec la traditionnelle fête de la musique. A Lyon et dans le reste du pays, il sera notamment possible d’écouter des « mini-concerts » dans les bars et les restaurants comme l’avait annoncé la semaine dernière la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Seuls les concerts assis pourront se tenir.

Par ailleurs, les TCL s'adaptent à cette première fête d'envergure sans couvre-feu. L’offre sera renforcée, les métros circuleront notamment jusqu'à 2h du matin. Un ticket à la journée au prix de 3,20 euros est aussi proposé pour les usagers.

Reste une inconnue : la météo. Les prévisions laissent penser que des orages pourraient éclater dans la soirée sur l’agglomération lyonnaise, douchant les espoirs de sortie des Lyonnais.