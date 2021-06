Fête de la musique : le Lyonnais Jean-Michel Jarre décoré par Emmanuel Macron

Jean-Michel Jarre était ce lundi soir à l’Elysée à l’occasion de la Fête de la musique pour un concert devant des jeunes bénéficiaires du pass culture et des commerçants ayant souffert de la crise sanitaire.

Le Lyonnais avait été décoré un peu plus tôt dans la journée par Emmanuel Macron de la médaille de commandeur de la Légion d’honneur. "Je les ai décorés pour tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils inspirent, et qu'ils continuent d'inspirer", a déclaré le chef de l’Etat parlant également de la distinction reçue par Marc Cerrone.

Jean-Michel Jarre a dédié sa récompense "à toute la famille des musiques électroniques, des DJ, des techniciens du secteur. Et au-delà d'ailleurs des musiques électroniques, qui ont tellement souffert depuis un an et demi par rapport à la pandemie et qui souffrent encore".