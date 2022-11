Les lyonnais Jean-Michel Jarre et Olivier Ginon (GL Events) vont lancer un Métaverse à la française

Ce mardi matin, GL Events a annoncé que son PDG Olivier Ginon et le compositeur lyonnais de renommée mondiale Jean-Michel Jarre s'associaient pour porter ensemble un Métaverse à la française.

De leur rencontre est née "l’envie de contribuer activement à un projet à la hauteur des attentes des forces vives économiques, culturelles et sportives d’aujourd’hui et de demain. Ensemble, ils envisagent le lien entre événementiel culturel et création digitale, réalité et Métaverse, comme indissociable d’une vision de la France de demain".

Leur premier projet commun est intitulé OXYVILLE, en lien avec Oxymore, la nouvelle création immersive de Jean-Michel Jarre. Le public pourra donc s'immerger dans le Métaverse musical en VR.

"Le Métavers a vocation à devenir une galaxie de mondes virtuels interconnectés où une version numérique de nous-même, notre "avatar", pourra se déplacer librement… Si les différents mondes virtuels sont encore embryonnaires pour l’instant en majorité liés aux jeux vidéo et au monde de la formation, ils le sont en partie aussi à celui de l'événementiel, de la musique, de la mode et du spectacle vivant, en élimant toute barrière sociale ou d’handicap physique", a réagi le compositeur lyonnais.

Pour Olivier Ginon, "GL Events investit un nouveau territoire fait de créativité, d’innovation et d’engagement. Une démarche qui ancre GL events plus avant dans l’univers de la culture, de la mode, du e-sport et de l’art".

Après OXYVILLE, le groupe d'évènementiel lyonnais imagine intégrer au Métaverse ses sites à travers le monde.