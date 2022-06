Fête de la musique : "Villeurbanne exprime mon rêve", confie Jack Lang

Jack Lang, créateur de la fête, était de passage à Villeurbanne mardi pour célébrer l’anniversaire de la fête de la Musique.

Le lancement de cette nouvelle édition s’est faite en début d’après-midi à Villeurbanne, en présence de Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, de Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe au maire de Lyon déléguée à la Culture, et de Pascal Mailhos, préfet du Rhône.

Cette célébration a débuté par un concert d’une centaine d’enfants. Elle s’est terminée par l’arrivée d’un faux gâteau d’anniversaire dont les bougies ont été allumées par un funambule descendu de son fil par les airs.

Hommage aux artistes

Avant de repartir pour Paris, l’ancien ministre de la Culture a tenu à saluer "tous ceux qui, de génération en génération, font que cette fête [soit] rentrée dans [les] cœurs et [les] têtes."

"La fête de la Musique, c’est, à la fois, l’art sous toutes ses formes mais aussi [le fait] que chacun apporte son talent et sa présence. C’est une œuvre collective, appropriée par les gens eux-mêmes", confie Jack Lang.

Pour célébrer cet anniversaire, cette manifestation est tournée vers "les jeunes et la musique", présente Nathalie Perrin-Gilbert, ainsi que vers "la culture populaire", poursuit le préfet du Rhône.

"Villeurbanne exprime mon rêve"

Jack Lang se dit également "très fier et heureux de lancer cette 40e fête de la Musique à Villeurbanne […] où se trouve de nombreuses institutions culturelles de premier plan."

Le créateur de la fête de la musique en a profité pour rendre hommage à la capitale française de la Culture 2022 : "Villeurbanne exprime mon rêve. Ici, à la fois, on chérit les artistes, les créateurs et, à la fois, on confie aux citoyens la possibilité d’être eux-mêmes acteurs et inventeurs de l’évènement."

M.N.