Plus longue rue de la musique et visite de Jack Lang : la Fête de la Musique prévoit d’être "exceptionnelle" à Lyon et Villeurbanne

"Extraordinaire." C’est le mot d’ordre de Grégory Doucet, le maire de Lyon, pour l’édition 2022 de la Fête de la Musique qui aura lieu le 21 juin prochain. A l’occasion de Villeurbanne capitale de la Culture 2022 et des 40 ans de la Fête de la Musique, les Villes de Lyon et de Villeurbanne ont décidé de voir les choses en grand avec une programmation commune.

Au programme : grand boulevard musical, danses et concerts. Jack Lang, l’ancien ministre de la Culture et le fondateur de la Fête de la Musique, sera présent pour un concert de 100 enfants.

Point central de la Fête, cette rue de la musique s’étendra sur 5 km de la place des Terreaux à la porte de Cusset. Tout le long, des tables et des scènes seront installées pour "créer du lien" entre les habitants, explique Cédric Van Styvendael, le maire de Villeurbanne, et "briser la frontière entre Lyon et Villeurbanne", ajoute Grégory Doucet.

Au total, une quinzaine de scènes vont être mises en place sur cette route de la musique, de 18h à minuit. Mais ce n’est pas tout. En effet, "d’autres opérations ponctuelles vont avoir lieu partout dans la ville", explique le maire de Lyon.

"Faites de la musique"

Ces festivités se veulent "conviviales", confie Cédric Van Styvendael. L’objectif est de "naviguer entre les différents genres de musique sur ce boulevard musical", précise Grégory Doucet. Il y en aura pour tous les goûts : du latino au rap en passant par la musique classique.

La volonté du maire de Villeurbanne est claire : "faites de la musique, la rue est à vous." "Il faut que les gens sortent, c’est ça l’esprit qu’on veut", poursuit-il. Ainsi, amateurs et professionnels sont invités à montrer leur talent dans la rue.

D’ailleurs, côté professionnel, l’Ecole nationale de musique de Villeurbanne, le Conservatoire et l’Orchestre symphonique de Lyon seront mis à l’honneur lors de plusieurs concerts qui leur seront réservés.

Un dispositif de sécurité exceptionnel

Hormis la convivialité, la sécurité est le mot d’ordre. La grande rue de la musique sera fermée aux voitures. Sur Lyon, impossible de circuler de 18h45 à minuit sur le périmètre des places des Terreaux et Louis Pradel et de 17h à 1h sur les cours Franklin Roosevelt et Vitton. Les stationnements y seront interdits dès 5h.

Du côté de Villeurbanne, le cours Emile Zola sera fermé de 13h à 2h mais les stationnements seront interdits dès 8h le 20 juin et ce jusqu’au 22 juin 3h. Seul le métro restera ouvert.

De plus, pour permettre le bon déroulement des festivités, 200 agents de sécurité supplémentaires ont été déployés sur Lyon. Les forces de polices des deux villes seront également présentes.

Quant aux récentes affaires de piqûres, les maires assurent mettre en place "les mesures nécessaires avec une sécurisation exceptionnelle." "Pour que cette Fête de la Musique se passe bien, on compte sur les habitants mais c’est aussi à nous de garantir leur sécurité", conclut Cédric Van Styvendael.

M.N.