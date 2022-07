Jean-Michel Jarre cède l’intégralité de son catalogue à un label

L’artiste lyonnais, star de l’électro, a cédé l’intégralité de son catalogue au célèbre label BMG. Ce dernier a simplement précisé qu'il s'agissait de sa plus grosse acquisition en France.

Jean-Michel Jarre n’a donc plus les droits de ses albums phares Oxygene et Equinoxe.

"Ce partenariat avec BMG signifie beaucoup pour moi... Je suis heureux que mon back catalogue d'édition soit abrité ici, en Europe, et que mon travail continue de se développer entre de si bonnes mains. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ qui me permet de développer des idées nouvelles et me donne les moyens d'explorer de nouveaux territoires", a réagi Jean-Michel Jarre dans un communiqué.

"Près de cinquante ans après l'irruption d'Oxygene dans le monde, nous sommes ravis de nous appuyer sur notre relation de longue date pour devenir les gardiens de ses droits d'édition musicale", a également indiqué le directeur général du label BMG, Hartwig Masuch.

Jean-Michel Jarre a vendu 85 millions d'albums à travers la planète et est connu pour ses records de fréquentation à ses concerts : 3,5 millions de personnes à Moscou (Russie) en 1997 ou encore 2,5 millions à La Défense à Paris. Il a été promu commandeur de la Légion d'honneur en 2019.

Cette technique de vente de catalogues est de plus en plus répandu chez les artistes internationaux qui préfèrent toucher un gros chèque plutôt que de se reposer sur les droits de leurs titres sous forme de rentes.