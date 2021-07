Lyon : inauguration du passage France Pejot, son fils Jean-Michel Jarre présent

Le pionnier de la musique électronique Jean-Michel Jarre s'est rendu place des Archives dans le 2e arrondissement afin d'inaugurer le passage France Pejot, du nom de sa mère, grande résistante lyonnaise décédée en 2010.

Jean-Michel Jarre, visiblement ému, s'est dit "très touché que la municipalité ait choisi de renommer un passage plutôt qu’une rue. C’était une passeuse de valeurs, de convictions comme le fait de ne pas confondre les nazis et les Allemands. Et puis elle a aussi usé de passages de Lyon (durant la guerre avec les traboules ndlr)".

Au-delà dans son histoire personnelle, l'artiste a évoqué "un passage qui célèbre les femmes de la Résistance qu’on a laissé dans l’ombre et qui sont désormais dans la lumière, dans la ville lumière". Une position partagée par le maire de Lyon Grégory Doucet qui voulait "montrer à quel point les femmes ont pu compter dans la grande Histoire, en particulier dans celle de la Résistance".

Anciennement appelé "la voûte de Perrache", le passage permet depuis le 21 juin aux piétons et cyclistes de passer à travers le centre d'échanges de la gare de Perrache de la place des Archives jusqu'à la place Carnot.

Depuis l'été 2018, d'importants travaux ont été menés dans le tunnel, désormais méconnaissable. Au sol, le revêtement a changé pour une meilleure visibilité. La lumière vient également de nouveaux luminaires installés tout le long du cheminement et qui offrent des temporalités d’éclairage différents selon l'heure de la journée. La faïence blanche a été conservée d’un côté du passage, et une section à ciel ouvert a enfin été creusée. Sur une petite placette, avant totalement cachée par les revêtements orange du toit de la gare désormais détruit, on trouve des arbres et quelques fleurs à peine plantées. Un véritable puit de lumière qui rendra néanmoins la chaussée glissante à cet endroit.

Le passage France Pejot devrait, selon le maire Grégory Doucet, permettre de "relier deux territoires qui étaient séparés, créer un lien de toute la ville" à l'inverse de l'ancien passage anxiogène. Jean-Michel Jarre comparant même la gare de Perrache à "une sorte de mur de Berlin" dans ses souvenirs d'enfance.

L'opération aura coûté 18,5 millions d'euros, y compris pour de vastes peintures le long du passage. On y retrouve notamment les lieux emblématiques de Lyon, de l’Amphithéâtre 3000 à la Halle Tony Garnier en passant par l’ancien garage Citroën. Il est aussi possible de voir quelques télécabines dessinées directement sur les murs, cette fois dans "la partie rêvée" des projets lyonnais. Les équipes qui ont imaginé cette zone assurent s'être inspirés du téléphérique rêvé à l'époque entre Croix-Rousse et Fourvière.

J.D.